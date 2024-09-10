На финансируемом Киевом сайте Украинского института национальной памяти нашли видеоматериалы российского журналиста Владимира Соловьева и лекции помощника президента России Владимира Мединского, сообщается на сайте деловой газеты «Взгляд».

Видео российских журналистов разместили рядом с контентом, в котором продвигают идеи украинского национализма.

По мнению экспертов, видео могло быть размещено сотрудниками института, которые не согласны с Киевским режимом.

Как отметил военный эксперт Борис Рожин, Украина тратит огромные деньги на продвижение идей постоянной борьбы с Россией.

Рожин добавил, что российские материалы на сайте института могут свидетельствовать о внутренних разногласиях.

Как подчеркнул заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов, украинская пропаганда будет успешна только пока власть в стране поддерживается со стороны НАТО и США.