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Эксперты оценили, как на самокатчиках скажутся выросшие в десять раз штрафы

Автоэксперт Сажин: штрафы для самокатчиков до 100 тыс. рублей нужно доработать

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Павел Бедняков/РИА Новости

В Москве значительно выросли штрафы за нарушения для самокатчиков – отдельные кикшеринговые компании повысили их в десять раз до 100 тыс. рублей. Распространить такие меры необходимо на все регионы, заявил автоэксперт Владимир Сажин в беседе с Общественной Службой Новостей.

Напомним, «МТС Юрент» поднял штраф до 100 тыс. рублей за управление электросамокатами подростками и за передачу им СИМ. По мнению эксперта, это связано с беспокойством компании о безопасности участников дорожного движения и желанием остаться на рынке. Этот опыт следует распространить на другие нарушения и внедрить во все регионах страны, однако сначала следует решить вопросы касательно таких жестких санкций. В частности, непонятно, как будут штрафовать людей, при отсутствии у них денег, а также в случае нарушений подростками, считает автоэксперт.

«Рвение в эту сторону хорошее, но мне кажется, что оно больше похоже на пугало, которое поставили, чтобы снизить аварийность и перевести всех в одно правовое поле», — заявил Сажин.

Есть надежда, что россияне вскоре и без жестких мер будут соблюдать ПДД, чтобы не приходилось вводить огромные штрафы, заключил автоэксперт.

Представитель «МТС Юрент» до этого отметил, что увеличение штрафов должно повлиять на родителей, которые передают самокат в управление детям или ездят с ними вдвоем. Ожидается, что если меры, принятые в Москве, окажутся действенными, то их распространят и на другие регионы России.

Ранее власти Москвы допустили запрет электросамокатов.

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