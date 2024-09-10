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На Украине хотят провести расследование из-за учебника без Крыма на карте

Шмыгаль хочет инициировать расследование из-за учебника с картой без Крыма

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РИА «Новости»/Depositphotos

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль хочет провести расследование после выпуска учебников с картой страны без Крыма. Этот инцидент он прокомментировал на пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте украинского правительства, передает ТАСС.

«Я ваше обращение воспринимаю как сигнал к тому, чтобы провести расследование и совместно с министром образования разобраться в этом инциденте», — сказал он.

В министерстве образования заявили, что ошибка была допущена при верстке и ответственность за нее лежит на издательстве, которое перепечатает весь тираж за свой счет. Внутреннего расследования министерство проводить не планирует.

Накануне в украинском издательстве «Литера» сообщили, что учебники для семиклассников, выпущенные с картой без Крыма, отзовут из школ и перевыпустят.

«Литера» признала свою ошибку и заявила, что уволит главного дизайнера и вынесет выговоры со штрафными санкциями всем причастным к выпуску учебника.

Ранее в Германии показали карту Украины без Крыма.

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