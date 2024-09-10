Военкор заявил, что разочаровался в Алаудинове после слов о драке в Анапе

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов был фигурой, чьи слова и поступки могли окончательно примирить русских и чеченцев, однако недавние высказывания военного о драке в Анапе обнулили его репутацию, считает военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Об этом он написал в своем Telegram-канале «Русский тарантасъ».

«В командире «Ахмата» я увидел какую-то почти реализуемую вероятную возможность через личностные качества и авторитет завершить цикл примирения русских и чеченцев. <...> Все эти надежды обнулились стандартной заплачкой «Рафик неуиновен, то есть абсолютно», — заявил Стешин.

По мнению военкора, Алаудинов записал свое видеообращение исключительно «для своих и ради своих», не думая о том, как его слова воспримет русское большинство, проживающее в РФ. Стешин считает, что высказывания командира «Ахмата» снова провели между русскими и чеченцами водораздел.

3 сентября в сети стало распространяться видео драки в кафе в Анапе. На кадрах видно, как несколько мужчин набросились на двух других, пытаясь повалить их на землю и избивая кулаками. Одна из девушек попыталась заступиться за друга, но тут же сама получила удар.

По словам пострадавших, они отдыхали компанией — двое парней и четверо девушек. К одной из них пристал чеченец и настойчиво стал просить номер телефона. В итоге началась драка, одного из мужчин забивали толпой и позже увезли на скорой.

По факту случившегося высказался Алаудинов, который заявил, что девушка, участница конфликта, якобы оскорбляла чеченцев по национальному признаку, а саму драку начали не уроженцы Чечни, а другие мужчины. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее о словах Алаудинова высказался военкор Юрий Котенок.