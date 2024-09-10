Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали популярные экзотические направления для путешествий зимой

Турэксперт Арутюнов: этой зимой будут популярны страны Африки и Латинской Америки

close
Aditya Singh/imageBROKER.com/Global Look Press

Для путешествий зимой россияне стали чаще выбирать необычные направления. На этот сезон прогнозируется популярность стран Африки и Латинской Америки, а также Антарктиды, рассказал НСН гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

К Африке отмечается колоссальный интерес жителей России, чему способствует и наличие прямых рейсов в Алжир, Эфиопию, Марокко и Египет. В ближайшее время ожидается запуск самолетов в Занзибар, ЮАР, Кению, отметил специалист. Туристы из России интересуются не только пляжами, но также сафари и восхождением на гору Килиманджаро, рассказал Арутюнов.

Популярностью пользуется и Латинская Америка с массой необычных маршрутов, особенно Аргентина, Чили. Зимой там разгар лета, поэтому в это время туда и стремятся российские туристы, отметил эксперт.

«Некоторые добираются оттуда в Антарктиду, там даже есть православная церковь, это такая изюминка, — добавил Арутюнов. — Еще народ любит Азию, это направление уже нельзя даже назвать нетривиальным».

Туроператоры ожидают также скорого запуска авиарейсов на Бали, и рассчитывают, что такие решения примут и относительно Малайзии с Филиппинами. Это важно, так как опытных туристов сейчас интересуют в основном экзотические направления, заключил эксперт.

Напомним, также эксперты рассказывали о популярных среди россиян нестандартных видах отдыха внутри страны. К примеру, многие едут в Псковскую область, Карелию, а вместо моря выбирают горы.

Ранее россиян призвали быть осторожнее при знакомстве с экзотическими блюдами национальных кухонь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами