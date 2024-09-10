В Москве выросло количество заболевших COVID-19

Заболеваемость COVID-19 в Москве продолжает расти. За прошедшую неделю в столице выявили 5769 случаев заболевания, следует из данных еженедельной сводки федерального штаба по коронавирусу.

При этом по итогам недели с 26 августа по 1 сентября этот показатель составлял 5050 заболевших.

Госпитализирован со 2 по 8 сентября 281 человек, выздоровели 5057 человек, восемь человек умерли.

Всего по России за 36 неделю 2024 года зафиксировали 24 895 случаев заболевания. Это на 3,5 тыс. больше, чем за 35 неделю.

6 сентября первый заместитель министра здравоохранения страны Виктор Фисенко заявил, что медицинские учреждения в регионах имеют необходимый резерв коек для лечения пациентов с коронавирусом во время осеннего подъема уровня заболеваемости.

По его словам, введение дополнительных мер пока не требуется.

Ранее врач рассказал, когда новая волна COVID-19 в России достигнет пика.