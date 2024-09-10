Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье врачи спасли мужчину с куском стекла в бронхах

Подмосковные врачи извлекли кусок стекла из бронхов мужчины

close
Минздрав Московской области

Врачи Королевской больницы спасли пациента, который кашлял кровью из-за куска стекла в бронхах. Об этом сообщает минздрав Московской области.

37-летний пациент поступил в приемное отделение больницы с жалобами на боли в грудной клетке и кашель с кровью. В ходе бронхоскопии медики обнаружили в бронхах пациента инородное тело. Осколок стекла почти полностью перекрывал просвет бронха. Его острые грани царапали слизистую, вызывали кровоточивость и кашель.

«Мы извлекли осколок с помощью эндоскопического инструмента — «корзинки Дормиа». Она предназначена для удаления инородных тел и камней из полостей тела. Ее малые размеры позволили быстро и безопасно для пациента достать стекло», — рассказал заведующий отделением эндоскопии Валерий Сапунов.

После проведения манипуляции, состояние мужчины улучшилось, он некоторое время находился под медицинским наблюдением и был выписан на амбулаторное лечение.

Ранее житель Подмосковья попал на операционный стол из-за разбившейся тарелки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами