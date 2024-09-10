В Подмосковье врачи спасли мужчину с куском стекла в бронхах

Врачи Королевской больницы спасли пациента, который кашлял кровью из-за куска стекла в бронхах. Об этом сообщает минздрав Московской области.

37-летний пациент поступил в приемное отделение больницы с жалобами на боли в грудной клетке и кашель с кровью. В ходе бронхоскопии медики обнаружили в бронхах пациента инородное тело. Осколок стекла почти полностью перекрывал просвет бронха. Его острые грани царапали слизистую, вызывали кровоточивость и кашель.

«Мы извлекли осколок с помощью эндоскопического инструмента — «корзинки Дормиа». Она предназначена для удаления инородных тел и камней из полостей тела. Ее малые размеры позволили быстро и безопасно для пациента достать стекло», — рассказал заведующий отделением эндоскопии Валерий Сапунов.

После проведения манипуляции, состояние мужчины улучшилось, он некоторое время находился под медицинским наблюдением и был выписан на амбулаторное лечение.

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