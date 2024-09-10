После конфликта с таксистами в Петербурге полиция задержала еще 11 нелегалов

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали 11 иностранцев после рейда в точки общепита, популярные у приезжих. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Полицейские приехали в кафе, расположенные в Приморском районе города, на Планерной улице. Мужчин, которые нарушили миграционное законодательство, забрали в участок для привлечения к ответственности. Среди них по одному гражданину Узбекистана и Киргизии, а также девять граждан Таджикистана. Будет решаться вопрос об их выдворении за пределы РФ.

Рейды прошли в рамках расследования инцидента со стрельбой 13 июля на Комендантском проспекте, в котором участвовал таксист. В следственных органах сообщали, что конфликт произошел «из-за конкуренции в сфере перевозок пассажиров».

До этого в Екатеринбурге таксист избил пассажира и вызвал на подмогу дядю и двух братьев.

Ранее за замечание водителю авто житель Башкирии получил пулю в живот.