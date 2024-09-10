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Компания из Китая рискует потерять $4,2 млн из-за ошибки своего сотрудника

OC: китайская компания может потерять $4,2 млн из-за сотрудника, ошибившегося с ценами

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Freepik

Компания из Китая рискует потерять $4,2 млн из-за ошибки своего сотрудника, пишет Oddity Central.

Как пишут СМИ, работник небольшой фирмы, специализирующейся на онлайн-продаже бытовой техники, совершил ошибку и указал неправильные цены на товары. Это привело к тому, что покупатели начали массово скупать продукцию. Когда неточность была замечена, убытки компании составили $4,2 млн.

Компания выпустила заявление, в котором рассказала о техническом сбое и попросила клиентов отменить заказ. Правда, на этот призыв откликнулись далеко не многие покупатели.

«Десятки тысяч заказов и миллионы долларов — это астрономические цифры для нас. Мы смиренно просим вас понять наши трудности и согласиться сделать возврат. Мы вернем вам деньги так быстро, как только сможем», — говорится в сообщении.

Кроме того, сам сотрудник, допустивший ошибку, опубликовал видео, в котором извинился за свои действия, добавив, что не сможет покрыть убытки, даже если продаст все свое имущество.

Ранее компания в Китае придумала способ, как избавиться от сотрудников и не платить им деньги.

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