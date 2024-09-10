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«Микс Россия» объявила членов жюри IX сезона

Более 50 экспертов digital-индустрии выберут победителей конкурса «Микс Россия»

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Пресс-служба Центра Развития Бизнес-Коммуникаций (ЦРБК)

Более 50 представителей рекламных групп и независимых агентств, медиаплощадок, рекламодателей и технологических компаний вошли в состав жюри IX сезона конкурса «Микс Россия», сообщает пресс-служба конкурса.

Работы участников конкурса будут разбиты на 4 направления: Marketing Communications, Creative Use, Craft и Technologies.

Как отметила эксперт группы категорий Marketing Communications, генеральный директор Realweb Олеся Ромодина, благодаря участию в конкурсе агентства и бренды могут подтвердить качество своей работы в рекламе.

«При оценке маркетинговых решений мы учитываем любые критерии, которые полезны для бизнеса клиента в момент, когда он планирует рекламную кампанию. Их определение — это отдельная задача в работе между агентством и маркетингом клиента», — сказала она.

Также в состав жюри блока Marketing Communications вошли руководитель отдела Медиа и Монетизации Яндекс Маркет Дмитрий Тимофеев, вице-президент по цифровому маркетингу ВТБ Александр Смирнов и другие.

Как отметила генеральный и креативный продюсер Mosaic, председатель блока Craft Анастасия Балайкина, «конкурс «Микс Россия» очень сильный и престижный».

«Анализ ключевых категорий рынка позволяет каждый год выявлять бенчмарки и тренды, по которым будет развиваться рынок, а участники конкурса могут стать частью этого процесса», — сказала она.

Генеральным информационным партнером конкурса «Микс Россия» выступит медиахолдинг Rambler&Co.

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