Два человека остаются в тяжелом состоянии после атаки беспилотника в Раменском. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Подробности он раскрыл во время общения с жителями Раменского.

«Два человека находятся в тяжелом состоянии, мы сейчас к ним поедем», — сообщил он.

Воробьев также добавил, что владельцам нескольких пострадавших квартир какое-то время нельзя будет возвращаться домой. Им предложат проживание в гостинице или съемной квартире.

В ночь на 10 сентября беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали девять регионов России. Минобороны сообщило о перехвате 144 дронов, в том числе 20 – над Московской областью. В подмосковном Раменском в результате атаки пострадали многоквартирные дома, власти Подмосковья пообещали их восстановить. СК возбудил уголовное дело о теракте по факту массированной атаки украинских беспилотников на российские регионы.

Ранее в Совфеде отреагировали на массированную атаку дронов по территории России.