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«Кричала и звала на помощь»: российская школьница отбилась от извращенца в подъезде

В Красноярске неизвестный схватил девочку в подъезде, но испугался ее криков

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Наш мкр. Солнечный. Красноярск/VK

В Красноярске неизвестный мужчина зашел в подъезд за школьницей и схватил девочку, но та не дала себя в обиду. Видео с камер, установленных в подъезде, разместил паблик «Наш мрк. Солнечный. Красноярск».

Инцидент произошел 9 сентября в доме 21 по улице 60 лет образования СССР. На кадрах видно, как восьмилетняя девочка заходит в подъезд, а сразу за ней — мужчина в одежде темных цветов и кепке. Пока ребенок поднимается по лестнице, мужчина берет ее за талию и поднимает на руках, но девочка кричит, и тот отпускает ее и спускается к входной двери. Когда девочка заходит в лифт, неизвестный вновь возвращается и заходит следом.

«Девочка сильно закричала и звала на помощь, негодяй испугался и выбежал из лифта», --рассказал автор поста в соцсетях.

Семья несовершеннолетней написала заявление в полицию, правоохранители расследуют обстоятельства случившегося и устанавливают личность мужчины.

Ранее в Ленобласти подросток надругался над девочкой в подъезде дома.

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