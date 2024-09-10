Житель Раменского об атаке беспилотников: «Горящие куски фасада падали на машины»

После атаки беспилотников в Раменском балконы нескольких домов вспыхнули, горящие куски фасада падали на стоящие во дворах автомобили. Об этом 360.ru рассказал очевидец происшествия, живущий рядом с пострадавшим домом.

По словам мужчины, он проснулся в 4:17 от эха и вибраций, после чего взял необходимые вещи и вышел из квартиры. Рядом находился атакованный дом, на котором в тот момент уже полыхали несколько балконов, а у машин около него выбило стекла.

«Было страшно в тот момент… Это было где-то 04:50. <…> Я уже своими глазами увидел и услышал, когда беспилотник врезался туда», — рассказал очевидец.

После удара началась панику, люди побежали в разные стороны, добавил он. Улица на данный момент еще перекрыта, из-за чего мужчина не может попасть в квартиру.

Напомним, сегодня ночью украинские беспилотники атаковали девять регионов России. Минобороны сообщило о перехвате 144 дронов, в том числе 20 – над Московской областью. В подмосковном Раменском в результате атаки пострадали многоквартирные дома, власти Подмосковья пообещали их восстановить. СК возбудил уголовное дело о теракте по факту массированной атаки украинских беспилотников на российские регионы.

Ранее сообщалось, что жители Подмосковья сняли на видео обломки беспилотника ВСУ.