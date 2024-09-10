Пенсионер из Читы отдал мошенникам 24 млн рублей

Житель Читы более 50 раз перевел деньги телефонным мошенникам и лишился всех накоплений. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Забайкальского края.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 69-летний житель Читы, мужчина сообщил, что в течение нескольких дней общался по телефону с неизвестными. Аферисты, представились сотрудниками Пенсионного фонда и пообещали пожилому человеку помочь с перерасчетом пенсии.

Используя известные схемы со «списанием денег мошенниками» и «несанкционированным оформлением кредита», злоумышленники убедили читинца обналичить имеющиеся на счетах почти 24 миллиона рублей, для отправки денег мужчина произвел не менее 50 переводов через банкоматы.

Россиянин рассказал о произошедшем сыну, который убедил его обратиться в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что жительница Москвы обратилась в полицию после того, как отдала мошенникам более 36 миллионов рублей. Аферисты представлялись ей сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ, они убедили женщину оформить несколько кредитов и продать квартиру.

Ранее в Угличе пенсионерка осталась без жилья из-за обещания о соцвыплатах.