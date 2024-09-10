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Пьяный сибиряк держал в заложниках сожительницу и ее детей

В Новосибирске взявший заложников мужчина требовал три млн рублей

В Новосибирске спецназ Росгвардии освободил женщину и троих детей, которых незаконно удерживал ее сожитель. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов по улице Жуковского. В полицию поступил звонок, что 37-летний местный житель удерживает 34-летнюю сожительницу и ее детей, угрожая им оружием.

На место ЧП приехали отряд СОБР. Добровольно мужчина пускать силовиков отказался, тогда правоохранители выломали дверь и балконное окно, чтобы попасть внутрь. По данным Telegram-канала Mash Siberia, мужчина требовал от властей три миллиона рублей.

«В результате совместных действий сотрудников правоохранительных органов гражданин был задержан, женщина и ее дети не пострадали», — добавили в пресс-службе ведомства.

Нарушитель в момент задержания находился в состоянии опьянения.

Ранее волгоградца, удерживавшего пятерых детей в квартире, отправили под стражу.

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