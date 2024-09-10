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Врач назвала фрукт, который поможет бороться с бессонницей

Врач Соломатина: банан поможет бороться с бессонницей

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Depositphotos

Бананы могут помочь в борьбе с бессонницей, потому что они стимулируют выработку мелатонина. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, человек может быстрее уснуть, если съест этот фрукт. Она отметила, что в бананах также содержится мягкая клетчатка, которая благотворно влияет на работу кишечника, забирает на себя вредные вещества, а также витамины группы B и магний и калий. Последний способствует выводу из организма излишней жидкости и укрепляет сердечно-сосудистую систему. Врач уточнила, что в день можно съедать не более одного-двух бананов.

«Если же у человека зашкаливает сахар, бананы из рациона убираются. Также их лучше не есть людям с лишним весом, которые сели на диету», — заключила Соломатина.

Ученые из Финского института здравоохранения и социального обеспечения до этого установили, что бананы, овсяные хлопья повышают риск развития диабета первого типа у детей, а ягоды, напротив, защищают от этого заболевания. Исследователи предположили, что ягоды могут снижать риск развития диабета благодаря высокому содержанию полифенолов в составе.

Ранее была названа неочевидная причина бессонницы.

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