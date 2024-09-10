Жители Подмосковья сняли на видео обломки беспилотника ВСУ

Жители деревни Прудки, которая находится в Московской области, сняли на видео обломки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), который минувшей ночью атаковал регион. Кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах можно увидеть шасси с колесами от беспилотника, а также поврежденный обломками забор. Части дрона оказались разбросаны на расстоянии десятков метров.

Этой ночью в Домодедово, а также Подольском, Раменском и Люберецком округах Московской области сбили 12 беспилотников.

10 сентября губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что после атаки украинского беспилотника в доме в Раменском оказались повреждены 54 квартиры.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту массированной атаки украинских БПЛА на российские регионы этой ночью. По данным Минобороны РФ, ночью системы противовоздушной обороны сбили 144 украинских дрона над российскими регионами.

Ранее в сети появились кадры с ударом дрона ВСУ по многоэтажке в Подмосковье.