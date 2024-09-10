Парфюмер рассказала, какие ароматы сильно раздражают окружающих

Сильнее всего окружающих раздражают ароматы с нотой смородины и очень сладкий парфюм. Об этом «Москве 24» рассказала парфюмер Екатерина Сиордия.

По ее словам, привычные жителям одной страны ароматы могут быть непривычными для граждан из других государств. Она отметила, что россияне не привыкли к очень насыщенным, плотным ароматам, которые в восточных странах носят почти все. Например, вызывающе может звучать для них парфюм с акцентом на удовые, кожаные или животно-мускусные ноты. Помимо этого, эксперт советует быть осторожнее с эксцентричными ароматами нишевой парфюмерии.

«Чтобы представить что-то новое, интересное, парфюмеры порой используют очень необычные ноты. Например, пахнущие горелой проводкой — для многих людей такой запах может быть раздражающим, тревожным. Не всем понравятся и ароматы с нотами горелого дерева либо краски», — уточнила Сиордия.

Она также советует соблюдать осторожность с очень сладкими, приторными, гурманскими ароматами, которые могут спровоцировать головную боль.

Парфюмер и аромапсихолог Марина Огнева до этого говорила, что наиболее удачными для мужских ароматов являются ноты мандарина, кожи, табака и мяты. По ее словам, мандарин может сочетаться с дополнительными цитрусовыми. Например, лимоном, лаймом или бергамотом.

Ранее парфюмер перечислила самые интересные «овощные» ароматы.