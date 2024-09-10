Россиянину, отрубившему жене руку на глазах у пятилетнего сына, вынесли приговор

В Пермском крае суд вынес приговор местному жителю, который издевался над женой на глазах у малолетнего сына и отрубил ей руку. Об этом сообщает издание 59.ru.

Инцидент произошел в июле 2023 года. Обвиняемый заставил гражданскую супругу употребить наркотики, после этого он побрил женщину, бил ее боксерскими перчатками, записывал с ней унизительные ролики. Кульминацией издевательств стало то, что агрессор отрубил жене кисть. Свидетелем случившегося стал пятилетний ребенок.

Как рассказала потерпевшая, с 2021 года ее сожитель употреблял запрещенные вещества — из-за этого плохо спал. Он также сильно ревновал жену, обвинял ее в изменах и избивал.

Прикамца судили по нескольким статьям, среди которых: «Истязание», «Незаконное лишение свободы», «Изнасилование», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия» и другим.

В итоге суд признал 28-летнего мужчину виновным и приговорил его к 12 годам колонии особого режима. Также осужденный должен выплатить потерпевшей 4,5 млн рублей.

Ранее на Алтае женщина попросила суд простить сожителя, который трижды ударил ее ножом.