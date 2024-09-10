«Люди боялись, дети плакали»: жительница Раменского рассказала о налете дронов

Жительница подмосковного Раменского Евгения (имя изменено) рассказала «Газете.Ru», что проснулась от звука взрыва после того, как дрон врезался в жилой дом на Спортивной улице, следующий беспилотник попал в ее дом. Девушка отметила, что ее квартира осталась цела, она успела эвакуироваться.

«Проснулась от взрыва в 4:50. Это был беспилотник, который в ЖК «Флагман» летел. Потом подошла к окну, думала, что наши дома следующие. Он летел на меня. Я разбудила всех, мы выбежали. Я была с бабушкой, с дедушкой и с собакой. Я побежала просто в сторону, где рынок, там же нет высоток. Потом обратно подошли, в принципе и все. Моя квартира цела, окна тоже в нормальном состоянии. Мы уехали из дома пока, недалеко находимся. Родственников я перевезла пока к матери, они там. Сама жду, пока эвакуация пройдет и можно уже будет как-то переодеться. Я выбежала в спальных штанах, в пижаме, даже не успела ничего надеть. Собаку в подмышку и все побежали, потому что было, конечно, страшно. Мы спускались по лестнице через эвакуационный выход. Люди боялись, дети, может, где-то плакали, конечно, но особо не было толкучки никакой», — сказала она.

Другой местный житель Владислав живет недалеко от дома на улице Чугунова, куда также попал дрон. Мужчина рассказал «Газете.Ru», что проснулся от тряски и громкого взрыва. Он отметил, что в подъезде его дома ударной волной вывернуло окно и сорвало дверь с петель.

«Проснулся в 4:00 утра от громкого взрыва и тряски, понял сразу, что это тревога, так как в подъезде был писк тревоги. Сразу оделся и стал спускаться по лестнице, я на втором этаже. Определил мощность взрыва по тому, что в подъезде на лестничной клетке деревянная дверь съехала с петли и сложно открывалась, а окошко из пластика в двери вывернуло внутрь из-за ударной волны. Спустился вниз на улицу в числе первых, обошел дом и увидел выбитые окна первого-второго этажа со стороны взрыва. Не эвакуировался, переждал час-полтора и вернулся в квартиру», — пояснил он.

В ночь на 10 сентября системы ПВО сбили до 20 дронов в небе над Московской областью. Несколько беспилотников попали в жилые дома в городе Раменское — на Высоковольтной улице и Спортивном проезде. В одном из подъездов домов оказались повреждены 54 квартиры из 102.

Как рассказал губернатор региона Андрей Воробьев, в Раменском пострадали четыре человека. Среди них 46-летняя женщина, которую спасти не удалось.

Ранее власти Подмосковья обещали восстановить пострадавшие в Раменском дома.