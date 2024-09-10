Алтайский священник получил срок за хранение взрывчатки и боеприпасов

На Алтае священника осудили за хранение взрывчатки и боеприпасов дома. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Полицейские во время оперативно-разыскных мероприятий обнаружили и изъяли из жилища священника незаконно хранившиеся там детонаторы, огнепроводный и детонирующий шнуры, взрывчатое вещество, а также патроны для огнестрельного оружия. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Районный суд Немецкого национального района Алтайского края признал священника виновным в незаконном хранении взрывчатки и боеприпасов. Мужчина признал свою вину и рассказал, что нашел запрещенный груз во время проживания в Киргизии, а затем привез домой и забыл о нем.

Священнослужителю назначили наказание в виде лишения свободы на три с половиной года условно со штрафом в размере 10 тысяч рублей.

Ранее женщина из ДНР с боевыми патронами пыталась проникнуть на вокзал в Ростове-на-Дону.