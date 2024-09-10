Россияне ответили, что они предпочитают — звонить или переписываться

Более половины (59%) россиян предпочитают звонить, чтобы решить какие-либо вопросы, а не общаться по переписке, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 6,6 тыс. человек.

По их мнению, звонок позволит быстрее договориться, передать необходимую информацию и убедиться, что вас поняли верно.

«Если что-то по мелочи надо сообщить, можно и написать, но для любых серьезных разговоров нужен звонок», — отметила участница опроса.

При этом 31% опрошенных сообщили, что отдают предпочтение переписке. Они уверены, что в письменной форме легче сформулировать свои мысли. Еще 6% любят записывать и слушать голосовые сообщения, 2% — созваниваться по видеосвязи, так как им нравится видеть своего собеседника. Оставшиеся 2% выбрали вариант «другое». Они ответили, что у них нет предпочтительного канала коммуникации, поэтому они выбирают варианты в зависимости от ситуации.

7 сентября портал WABetaInfo сообщал, что разработчики WhatsApp планируют добавить удобную функцию для создания конференц-звонков. Нововведение уже появилось в бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.24.19.14. Тестировщики этой версии получили возможность создавать ссылки для подключения к звонкам, которыми можно делиться прямо в групповых чатах. Это позволяет пользователям присоединяться к звонкам в удобное для них время, просто нажав на ссылку.

Ранее россиянам назвали две самые популярные и опасные схемы мошенников.