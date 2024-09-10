Психологи рассказали, как распознать и побороть СДВГ у ребенка

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) мешает детям нормально учиться в школе. Родители зачастую не видят проблемы, путая СДВГ с обычной импульсивностью. Однако если вовремя диагностировать это расстройство, то можно помочь ребенку специальными упражнениями, рассказала детский психолог Ирина Таранова Общественной Службе Новостей.

СДВГ проявляется в неусидчивости ребенка, его неспособности удерживать внимание на конкретном задании, постоянном отвлекании, переключении с одного на другое. Такие дети не могут делать два дела одновременно – к примеру, слушать и записывать, так как одно из них будет все время выпадать.

Поставить диагноз СДВГ могут только профессиональные врачи-психиатры и неврологи по итогам нейропсихологического обследования. Оно заключается в выполнении определенных упражнений, а также снятии электроэнцефалограммы. Если же никак не помочь ребенку и не принять меры, то он столкнется с последствиями, предупредила врач.

«Это трудности в обучении, сложности в усвоении материала. Тем самым у ребенка отбивается познавательная активность, любовь к учебе. Постепенно эти факторы накапливаются, и ребенок теряет мотивацию, без которой в обучении вообще никуда», — объяснила психолог.

С детьми, которым диагностировали СДВГ, должны заниматься врач-психиатр и невролог, при необходимости — нейропсихолог и дефектолог. Акцент делается на нейропсихологической коррекции — это упражнение с физической активностью и интеллектуальной активностью. К примеру, игра в «классики». По словам психолога, раньше этого расстройства у детей почти не было благодаря уличным играм, так как почти все они — нейропсихологические. В том числе, это резиночки, скакалки, казаки-разбойники, вышибалы и другие.

«Сейчас такого нет, у детей меньше активной уличной, дворовой жизни, и в результате мозг не тренируется», — заключила Таранова.

Ранее ученые выяснили, какие трудности в развитии ребенка указывают на СДВГ и аутизм.