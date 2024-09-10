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Юноша, угрожая ножом, изнасиловал 12-летнюю девочку в лесопарке Петербурга

«78.ru»: в Петербурге юноша, угрожая ножом, изнасиловал 12-летнюю девочку

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Pixabay

В Красносельском районе Петербурга устанавливаются обстоятельства насилия над несовершеннолетней девочкой, в совершении преступления против половой неприкосновенности ребенка обвиняют 17-летнего иностранца. Об этом сообщает «78.ru».

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 34-летняя гражданка Таджикистана. Женщина сообщила, что 9 сентября в лесопарковой зоне по улице Добровольцев неизвестный под угрозой ножа изнасиловал ее несовершеннолетнюю дочь.

12-летнюю девочку осмотрели медики, ее состояние оценивается как удовлетворительное. В течение нескольких часов правоохранителям удалось задержать подозреваемого в совершении преступления, им оказался 17-летний мигрант.

Возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Новосибирске задержали иностранца, который затащил к себе в квартиру 12-летнюю школьницу и попытался ее изнасиловать. Девочка пошла в магазин за детским питанием для младшего члена семьи. Спустя некоторое время мать школьницы услышала крики дочери, девочка звала на помощь. Выяснилось, что ребенок находится в квартире соседа этажом выше. На помощь бросилась бабушка, которая сумела спасти ребенка. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Саратове мужчина насиловал и силой удерживал в квартире девушку.

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