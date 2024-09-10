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В сети появились кадры с ударом дрона ВСУ по многоэтажке в Подмосковье

На видео попал момент удара дрона ВСУ по многоэтажке в Раменском

Видео с моментом удара украинского беспилотника по многоэтажке в подмосковном Раменском опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах запечатлен взрыв, который произошел после столкновения дрона с многоэтажным домом.

По данным канала, очевидец записал видео на Высоковольтной улице. Никаких иных подробностей инцидента не приводится.

10 сентября губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что после атаки украинского беспилотника в доме в Раменском оказались повреждены 54 квартиры. Глава региона посетил место происшествия на Спортивном проезде и рассказал, что в доме повреждены обшивка, перегородки между комнатами и оконные проемы. Несущие конструкции остались целы. На Высоковольтной улице из-за удара дрона загорелись пять балконов, обломки беспилотника упали на землю.

До этого Воробьев рассказывал, что эвакуированные жители размещаются в пунктах временного пребывания во Дворце культуры имени Воровского и в школе, расположенной на улице Высоковольтной. После атаки беспилотников в ПВР Подмосковья заселили 43 человека.

Ранее сообщалось, что дрон врезался в дом рэпера Брутто из «Каспийского груза».

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