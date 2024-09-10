Россиянам рассказали, как не навредить здоровью переработками

Россиянам важно пить достаточное количество воды в течение рабочего дня, чтобы избавиться от усталости и не навредить здоровью при напряженном графике труда и переработках. Об этом kp.ru рассказала ведущий научный сотрудник лаборатории Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Ольга Молчанова.

По ее словам, важно также наладить сон.

«Именно ночью, во время сна, выделяются такие хорошие гормоны, как эндорфины (их недостаток ведет к депрессии. — прим. ред.). Кроме того, преимущественно во время ночного сна синтезируется мелатонин, а он как раз отвечает за иммунную систему. Поэтому, что бы ни происходило, обязательно высыпаемся», — сказала эксперт.

В свой распорядок дня Молчанова рекомендует включать физические нагрузки, например, ходьбу и утреннюю зарядку. В течение рабочего дня стоит делать перерывы, чтобы расслабиться. Например, выпить чай с коллегами, заключила специалист.

Результаты опроса платформы для поиска вакансий Head Hunter до этого показали, что почти треть опрошенных россиян заявили о переработках каждый или почти каждый день. Еще 23% сообщили о переработках два-три дня в неделю. 12% рассказали, что остаются на работе больше положенного минимум раз в неделю.

Ранее предприниматель объяснил, почему бизнес выиграет от увеличения оплаты за переработки.