Врачи рассказали о причинах появления мигрени и способах ее победить

Мигрень – это заболевание, которое часто передается по наследству. Чаще проявляется она до 20 лет, а затем сопровождает человека всю жизнь, рассказала врач-невролог компании «СберЗдоровье» Полина Лепилова. Провоцировать приступы могут, в том числе, некоторые продукты, а снизить частоту и интенсивность боли помогают различные техники, отметила она в беседе с RT.

Приступы мигрени провоцируют стресс, усталость, резкие перепады погоды, недосып, гормональные скачки. Что касается питания, то вызвать боль могут вино, кофе, пиво, темный шоколад, твердые сорта сыра цитрус и фастфуд.

Сам приступ мигрени состоит из нескольких фаз, первая из которых, продромальная, наступает за 4-48 часов до боли. Она вызывает сонливость, усталость, снижение внимательности и потерю аппетита.

«Важно отметить, что у некоторых пациентов, непосредственно перед началом головной боли, примерно за 5—60 минут, может возникать фаза ауры», — отметила невролог.

Если не предотвратить приступ, то наступит «болевая фаза», которая длится от 4 до 72 часов и сопровождается пульсирующей и сдавливающей головной болью. После этой азы у больного снова может наблюдаться слабость, сонливость и снижение памяти и концентрации. Купируют приступы мигрени обычно нестероидными противовоспалительными средствами или триптанами.

Для снижения частоты и интенсивности приступов врач посоветовала регулярно и правильно питаться, исключить спиртное, нормализовать сон, а также освоить различные техники. К примеру, помогают регулярные занятия аэробной физнагрузкой в течение 20-40 минут 3-4 раза в неделю – это бег, плавание, спортивная ходьба и прочие занятия. При этом важно также заниматься стретчингом, особенно стараясь растягивать мышцы шеи и надплечий, заключила Лепилова.

Ранее врачи назвали продукты, которые помогают снять приступ мигрени.