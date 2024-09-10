Жительница города Раменское рассказала подробности об атаке БПЛА на многоэтажку

Жительница поврежденного дома в городе Раменское в Московской области рассказала, что незадолго до взрыва услышала «звук мопеда». Об этом пишет РИА Новости.

По информации агентства, женщину зовут Оксана. Ее квартира находится в первом подъезде многоэтажного дома, в который ночью врезался украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

«Звук мопеда был, доля секунды и все — выбило окна, подбросило на кроватях, дым, запах пластика», — вспомнила она.

Как сказала Оксана, после взрыва они с другими членами семьи сразу собрали самые необходимые вещи и покинули помещение. В целях безопасности люди даже не стали подходить к окнам, чтобы посмотреть, что случилось.

«Потом мы вышли на улицу, увидели все это, это просто кошмар», — подчеркнула жительница дома.

Она добавила, что взрыв был очень сильный. Из-за него в здании «затряслись стекла», и некоторые из них в результате выбило.

В ночь на 10 сентября российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 20 дронов в небе над Московской областью. Однако при отражении атаки одного из БПЛА на Раменское в городе загорелся многоквартирный дом. Повреждения получили помещения на 11-м и 12-м этажах, при этом к текущему моменту сотрудники экстренных служб уже ликвидировали пожар.

Как рассказал губернатор региона Андрей Воробьев, в Раменском пострадали четыре человека. Среди них 46-летняя женщина, которую спасти не удалось.

Ранее в Раменском оценили ущерб от атаки дрона.