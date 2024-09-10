В Тульской области подросток перевела лже-блогеру 400 тыс рублей с телефона матери

В Щекино школьница оставила мать без денег, поверив лже-блогеру, девочка перевела на счет афериста 400 тысяч рублей с карты родительницы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Девочка играла в популярную игру «Roblox», когда ей пришло сообщение с предложением поиграть вместе с известным блогером. Мошенники убедили ребенка взять телефон матери, зайти в банковское приложение и перевести все деньги на указанный аферистами счет.

Будучи уверенной в том, что общается с блогером, несовершеннолетняя перевела на реквизиты злоумышленников 400 тысяч рублей. После того, как денежные средства поступили на счет, они удалили чат с перепиской, школьница рассказала о произошедшем родителям, семья обратилась в правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Личности злоумышленников устанавливаются.

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