Жители Раменского рассказали о первых минутах после удара БПЛА по дому

Спасательные службы после взрыва дрона Вооруженных сил Украины в доме на Спортивном проезде в Раменском приехали быстро. Об этом телеканалу «360» рассказала жительница соседнего дома Татьяна.

По ее словам, после случившегося соседи сразу же стали выходить во двор. Сама она получила легкое ранение щеки, когда вышла на балкон, почувствовав запах гари. Именно в этот момент прилетел второй дрон. Взрывная волна выбила стекла на ее балконе.

Другая жительница Раменского отметила, что видела по меньшей мере пять машин скорой помощи, которые прибыли к дому, где в результате атаки БПЛА начался пожар. На верхних этажах дома видели огонь.

Третья очевидица произошедшего, проживающая на 13-м этаже пострадавшего дома, рассказала, что дроны прилетели около 4:00 мск. При этом взрывы она начала слышать за два часа до этого. Сейчас она находится в пункте временного размещения, без документов и денег. Ее осмотрели врачи.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что эвакуированные жители размещаются в пунктах временного пребывания во Дворце культуры имени Воровского и в школе, расположенной на улице Высоковольтной. После атаки БПЛА ВСУ в ПВР Подмосковья заселили 43 человека.

Ранее из-за атаки украинских беспилотников на Москву в аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово были задержаны рейсы.