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В Томске подросток напал на прохожего и ударил его ножом

В Томске задержали подростка, ударившего прохожего ножом

В Томске 16-летний подросток ударил ножом прохожего из-за конфликта на улице, пострадавший доставлен в медицинское учреждение. Об этом сообщает УМВД региона.

Инцидент произошел, когда компания подростков прогуливалась по проспекту Мира, подростки повздорили с 51-летним прохожим. В ходе конфликта 16-летний юноша достал из кармана складной нож и ударил им мужчину в область живота.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, он доставлен в медицинское учреждение. Подозреваемого в нападении удалось задержать, в отношении 16-летнего юноши возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Москве 17-летний юноша вонзил нож в грудь водителю такси. Между юношей и 34-летним водителем такси произошел словесный конфликт. В какой-то момент подросток достал нож и напал с ним на оппонента, вонзив лезвие мужчине в грудь. Позже истекающего кровью мужчину нашли возле одного из домов и доставили в медицинское учреждение. Врачи не смогли его спасти.

Ранее на Алтае школьник ударил одноклассника ножом в шею.

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