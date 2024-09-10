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Четырехлетняя девочка с аутизмом выпала из окна, пока мать разогревала ужин

В Нижегородской области ребенок с аутизмом выпал из окна

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Shutterstock

В Нижегородской области устанавливаются обстоятельства травмирования малолетней девочки, ребенок выпал из окна квартиры на втором этаже. Об этом сообщает портал News.NN.

Инцидент произошел в Балхане, в квартире многоэтажки находилась мать с двумя детьми. Женщина вышла на кухню, чтобы разогреть ужин, четырехлетняя девочка осталась без присмотра на несколько минут, выбралась на подоконник и упала с высоты второго этажа.

Мать услышала плач ребенка и немедленно вызвала скорую помощь, девочка получила незначительные травмы — ушиб и ссадину спинки носа. Известно, что семья не состояла на профилактическом учете и оценивается как благополучная. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Тульской области маленький мальчик получил серьезные травмы, выпав из окна седьмого этажа. Предварительно, в момент падения в квартире находился отец мальчика, который должен был за ним присматривать, но он был в состоянии алкогольного опьянения и спал. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Подмосковье четырехлетний ребенок выжил после падения с пятого этажа.

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