В Канске внук-уголовник избил и ограбил свою бабушку

В Канске сотрудники полиции задержали подозреваемого в избиении и ограблении пенсионерки, пьяный внук напал на свою бабушку и отобрал у нее телефон. Об этом сообщает пресс-служба краевого УМВД.

С заявлением в полицию обратилась 63-летняя жительница Канска, она сообщила, что подверглась нападению со стороны внука. 24-летний мужчина гостил у бабушки и распивал спиртные напитки.

В один из дней он попросил мать собрать его вещи и решил переехать к приятелям, женщина была против, между матерью и сыном возникла ссора. Бабушка попыталась пристыдить внука, в ответ тот несколько раз ударил пенсионерку по лицу, отобрал у нее телефон и скрылся.

Домашнего тирана удалось задержать. Телефон он успел сдать в ломбард за 2,5 тысячи рублей, в отношении ранее судимого россиянина возбуждено уголовное дело о грабеже, ему может грозить длительный срок заключения.

Ранее волгоградец выгнал из дома мать-пенсионерку и напал на полицейского.