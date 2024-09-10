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На место падения обломков БПЛА в Подмосковье прибыли следователи

Сотрудники СК РФ приехали на место падения фрагментов БПЛА в Раменском

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Телеграм-канал «Раменское»

Следователи прибыли в город Раменское в Московской области, где упали фрагменты сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом пишет ТАСС.

Из материала следует, что сотрудники СК РФ уже приступили к осмотру территории. В том числе на месте происшествия работают криминалисты.

Утром 10 сентября министерство обороны страны сообщило, что ночью системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 144 украинских дрона над регионами РФ. Больше всего беспилотников — 72 — уничтожили в Брянской области. В то же время в небе над Московской областью перехватили 20 аппаратов.

При этом в ходе отражения атаки одного из БПЛА на Раменское в городе загорелся многоквартирный жилой дом. К текущему моменту сотрудники экстренных служб ликвидировали огонь, но он успел нанести зданию существенный урон. Повреждения получили квартиры на 11-м и 12-м этажах.

Впоследствии губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в результате атаки дронов на Раменское пострадали четыре человека. Одну женщину в возрасте 46 лет спасти не удалось.

Ранее несколько десятков жителей Раменского эвакуировали в пункты временного размещения.

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Атаки БПЛА на Россию
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