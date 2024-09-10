Пожар на нефтепроводе в Оренбургской области ликвидировали

Пожар на подземном нефтепроводе в Оренбургской области ликвидировали. Об этом сообщили РИА Новости местные власти.

Подземный нефтепровод «Гаршино-Ростошинский» низкого давления принадлежит ООО «ННК-Оренбургнефтегаз» и находится в Курманаевском районе в семи километрах от села Гаршино. По предварительным данным, случилась разгерметизация нефтепровода, которая привела к возгоранию.

В областном правительстве отметили, что пожар ликвидировали в 5:56 (3:56 мск). Возгорание тушили 46 человек и 26 единиц техники. Предварительно огонь охватил площадь в 150 квадратных метров. Нефтепровод перекрыли, распространения розлива нефтепродукта нет, отметили власти.

В инциденте пострадали пять человек, двух из них спасти не удалось. Остальных пострадавших доставили в медучреждения.

Накануне сообщалось, что сотрудники экстренных служб полностью ликвидировали пожар на топливном складе в Ростовской области. Возгорание на топливном складе в Каменском районе Ростовской области возникло еще 28 августа.

Ранее в Белгородской области потушили огонь на территории топливохранилища после атаки БПЛА.