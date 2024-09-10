Во время атаки беспилотника в Подмосковье погибла женщина

Во время атаки беспилотника в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он обратил внимание, что информация о гибели девятилетнего ребенка во время атаки не подтвердилась.

По его данным, сейчас в пункты временного проживания заселили 43 человека. Всем организовали горячее питание.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в ночь на 10 сентября в Домодедово, а также Подольском, Раменском и Люберецком округах были сбиты 12 беспилотников.

Воробьев также рассказывал, что в результате прилетов в Раменском пострадали многоквартирные дома, а на Спортивном проезде произошли пожары в квартирах жилой многоэтажки. Позже спасатели оперативно ликвидировали возгорания. По предварительной информации МЧС, повреждены квартиры на 11-м и 12-м этажах здания.

Ранее в Калужской области сбили семь беспилотников.