Аэропорт Жуковский закрыли на прилет и вылет рейсов

Аэропорт Жуковский в Московской области закрыт на прилет и вылет рейсов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

«Пока закрыты на прием и отправку рейсов», — сказал собеседник агентства.

В ночь на 10 сентября из-за атаки украинских беспилотников на Москву в аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово были задержаны рейсы. Один из дронов также был сбит в районе Жуковского. Позднее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об устранении последствий падения осколков беспилотника у этого аэропорта.

По данным московского мэра, в ночь на 10 сентября в Домодедово, а также Подольском, Раменском и Люберецком округах были сбиты 12 беспилотников.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что эвакуированные жители подмосковного Раменского размещаются в пунктах временного пребывания. Согласно сообщению главы региона, в результате прилетов пострадали многоквартирные дома, а на Спортивном проезде произошли пожары в квартирах.

Ранее в зоне СВО выявили новые способы перехвата беспилотников.