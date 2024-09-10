В Калужской области сбили семь беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью сбили над территорией Калужской области семь беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Беспилотники были уничтожены в Жуковском, Малоярославецком и Дзержинском районах области.

Губернатор отметил, что на местах уничтожения дронов работают оперативные группы.

По имеющейся предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

В ночь на 10 сентября средства противовоздушной обороны российской армии уничтожили над Тульской областью два беспилотных летательных аппарата. На одном из объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) произошло падение обломков. В результате происшествия пострадавших не имеется.

10 сентября губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 59 беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО выявили новые способы перехвата беспилотников.