Пожар в жилом доме в Спортивном проезде в Раменском потушен

Пожар, возникший при отражении атаки беспилотника на жилое здание в подмосковном Раменском, был оперативно ликвидирован пожарными. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

По предварительной информации, повреждены квартиры на 11-м и 12-м этажах здания.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что эвакуированные жители подмосковного Раменского размещаются в пунктах временного пребывания. По его словам, в результате прилетов пострадали многоквартирные дома, а на Спортивном проезде произошли пожары в квартирах.

Воробьев также сообщил, что во время ночной атаки БПЛА в Раменском городском был ранен девятилетний ребенок. Спасти его не удалось.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в ночь на 10 сентября в Домодедово, а также Подольском, Раменском и Люберецком округах были сбиты 12 беспилотников.

Ранее три московских аэропорта задержали рейсы из-за атак дронов.