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Эвакуированных жителей подмосковного Раменского размещают в пунктах временного пребывания

Губернатор Воробьев: эвакуированных жителей Раменского размещают в ПВР

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Эвакуированные жители подмосковного Раменского размещаются в пунктах временного пребывания (ПВР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, эвакуированные жители размещаются в пунктах временного пребывания во Дворце культуры имени Воровского и в школе, расположенной на улице Высоковольтной.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что последствия падения осколков беспилотного летательного аппарата в районе аэропорта Жуковский в Московской области устраняются.

Этой ночью из-за атаки украинских беспилотников на Москву в аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово были задержаны рейсы.

До этого Собянин сообщил, что в ночь на 10 сентября беспилотники были сбиты в Домодедово, а также Подольском, Раменском и Люберецком округах.

Ранее cилы ПВО перехватили и уничтожили 59 беспилотников ВСУ над Брянской областью.

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