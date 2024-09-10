Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа дата заседания Совбеза ООН по поставкам оружия Киеву

Заседание Совбеза ООН по поставкам западного оружия Киеву состоится 13 сентября

close
Reuters

Совет Безопасности ООН проведет заседание по вопросу поставок западного оружия Киеву, заседание состоится 13 сентября по запросу России. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

«Проводим 13 сентября в 10:00 по Нью-Йорку (17:00 мск) заседание по поставкам западного оружия киевскому режиму», — говорится в посте дипломата.

Отмечается также, что 10 сентября Совбез ООН проведет заседание по гуманитарным аспектам ситуации на Украине по запросу западных стран.

В конце августа глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в Брюсселе незадолго до встречи глав МИД стран Евросоюза заявил, что ЕС до сих пор не смог разблокировать выделение €6 млрд из Европейского фонда мира для оплаты поставок оружия Украине.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто осудил Борреля за призывы к увеличению поставок оружия Украине и применению западных боеприпасов для ударов вглубь территории РФ.

Ранее Захарова заявила, что США готовятся развязать руки Киеву на удары вглубь РФ.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами