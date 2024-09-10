Совет Безопасности ООН проведет заседание по вопросу поставок западного оружия Киеву, заседание состоится 13 сентября по запросу России. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

«Проводим 13 сентября в 10:00 по Нью-Йорку (17:00 мск) заседание по поставкам западного оружия киевскому режиму», — говорится в посте дипломата.

Отмечается также, что 10 сентября Совбез ООН проведет заседание по гуманитарным аспектам ситуации на Украине по запросу западных стран.

В конце августа глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в Брюсселе незадолго до встречи глав МИД стран Евросоюза заявил, что ЕС до сих пор не смог разблокировать выделение €6 млрд из Европейского фонда мира для оплаты поставок оружия Украине.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто осудил Борреля за призывы к увеличению поставок оружия Украине и применению западных боеприпасов для ударов вглубь территории РФ.

Ранее Захарова заявила, что США готовятся развязать руки Киеву на удары вглубь РФ.