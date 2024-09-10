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Синоптик заявил об окончании комфортного для купания периода в Москве

Вильфанд: комфортный для купания период не вернется в Москву, несмотря на жару

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Александр Авилов/Агентство «Москва»

Комфортный для купания период в Москве закончился, поскольку вода в столичных водоемах остыла до 15-19°C из-за холодных ночей на прошлой неделе. Об этом агентству РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, сейчас в районе Коломны на востоке Московской области, где Москва-река впадает в Оку, температура воды еще составляет около 20°C.

«Хотя и при такой температуре можно купаться, но для детей температура воды должна быть 22 градуса и выше, такой период уже закончился», — сказал Вильфанд.

В разговоре с РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра также заявил, что в Крыму уже стартовал бархатный сезон, и вскоре он наступит на побережье Краснодарского края. По словам Вильфанда, температура воды в Черном море в настоящее время составляет 25-27°C.

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова до этого предрекла аномально теплый сентябрь в Москве с превышением температурных норм на 3-4 градуса. По ее прогнозу, такая погода задержится до середины сентября.

Ранее москвичам посоветовали на время отложить осенние куртки.

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