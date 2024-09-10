В городском округе Коломна уничтожили еще один летевший на Москву дрон

Еще один летевший на Москву беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был сбит в городском округе Коломна. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Он подчеркнул, что атака вражеских беспилотников продолжается.
При отражении атаки дрона в городе Раменское произошло возгорание на уровне 11-12-го этажей жилого дома. На месте происшествия работают спасатели.
Мэр отметил, что также устраняются последствия падения осколков сбитого беспилотника в районе аэропорта Жуковский.
В 04:38 мск Собянин сообщил, что осколки сбитого российскими силами ПВО беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины упали на территории частного домовладения в Троицком административном округе Москвы.
Градоначальник отметил, что в Раменском городском округе силами ПВО было сбито еще два вражеских дрона, направлявшихся к столице.
Также, по словам московского мэра, этой ночью в Люберецком городском округе был сбит летевший на Москву дрон.
Ранее командир взвода БПЛА назвал способ безопасно таранить дроны противника.