В городском округе Коломна уничтожили еще один летевший на Москву дрон

Еще один летевший на Москву беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был сбит в городском округе Коломна. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что атака вражеских беспилотников продолжается.

При отражении атаки дрона в городе Раменское произошло возгорание на уровне 11-12-го этажей жилого дома. На месте происшествия работают спасатели.

Мэр отметил, что также устраняются последствия падения осколков сбитого беспилотника в районе аэропорта Жуковский.

В 04:38 мск Собянин сообщил, что осколки сбитого российскими силами ПВО беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины упали на территории частного домовладения в Троицком административном округе Москвы.

Градоначальник отметил, что в Раменском городском округе силами ПВО было сбито еще два вражеских дрона, направлявшихся к столице.

Также, по словам московского мэра, этой ночью в Люберецком городском округе был сбит летевший на Москву дрон.

Ранее командир взвода БПЛА назвал способ безопасно таранить дроны противника.