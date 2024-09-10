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Обломки беспилотника упали на территорию частного домовладения в Подмосковье

Собянин: фрагменты БПЛА упали на домовладение в Троицком административном округе

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Inna Varenytsia/REUTERS

Осколки сбитого российскими силами ПВО беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ВСУ упали на территории частного домовладения в Троицком административном округе Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Специалисты также работают в Троицком административном округе, где осколки БПЛА упали на территории частного домовладения. Предварительно, без пострадавших», — говорится в посте.

Градоначальник отметил, что в Раменском городском округе силами ПВО было сбито еще два вражеских дрона, направлявшихся к столице.

Также, по словам московского мэра, этой ночью в Люберецком городском округе был сбит летевший на Москву дрон.

Собянин подчеркнул, что в районах, где произошли падения БПЛА, работают специалисты экстренных служб.

Накануне системы противовоздушной обороны РФ сбили три крылатых беспилотника над Курской и Белгородской областями. Два из трех дронов уничтожили над Белгородской областью, а третий сбили над Курской.

Ранее командир взвода БПЛА назвал способ безопасно таранить дроны противника.

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