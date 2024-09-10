Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Над Тульской областью сбили два беспилотных летательных аппарата

Обломки сбитого над Тульской областью дрона упали на объект ТЭК

close
Inna Varenytsia/REUTERS

Средства противовоздушной обороны российской армии уничтожили в ночь на 10 сентября над Тульской областью два беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщает пресс-центр министерства по региональной безопасности Тульской области.

На одном из объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) произошло падение обломков. В результате происшествия пострадавших не имеется.

В сообщении отмечается, что технологический процесс и подача ресурса потребителям не нарушены. Ситуация находится на контроле. На место прибыли специалисты экстренных служб.

10 сентября губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 59 беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области.

Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщал, что силы противовоздушной обороны уничтожили в Раменском городском округе два летевших на столицу БПЛА. В 02:32 мск Собянин заявлял, что в Люберецком городском округе был сбит летевший на Москву дрон.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО выявили новые способы перехвата беспилотников.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами