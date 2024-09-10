Над Тульской областью сбили два беспилотных летательных аппарата

Средства противовоздушной обороны российской армии уничтожили в ночь на 10 сентября над Тульской областью два беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщает пресс-центр министерства по региональной безопасности Тульской области.

На одном из объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) произошло падение обломков. В результате происшествия пострадавших не имеется.

В сообщении отмечается, что технологический процесс и подача ресурса потребителям не нарушены. Ситуация находится на контроле. На место прибыли специалисты экстренных служб.

10 сентября губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 59 беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области.

Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщал, что силы противовоздушной обороны уничтожили в Раменском городском округе два летевших на столицу БПЛА. В 02:32 мск Собянин заявлял, что в Люберецком городском округе был сбит летевший на Москву дрон.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО выявили новые способы перехвата беспилотников.