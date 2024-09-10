В Гидрометцентре заявили о начале бархатного сезона в Крыму

Бархатный сезон уже стартовал в Крыму и вскоре наступит на побережье Краснодарского края. Температура воды в Черном море в настоящее время составляет 25-27°C, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Крыму уже наступает (бархатный сезон), там 26-28°C. На черноморском побережье — 30-32°C. В конце этой недели — начале следующей уже температура будет менее 30°C, и это уже будет бархатный сезон. В этом году он поздно начинается», — сказал Вильфанд.

Эксперт отметил, что в этом году бархатный сезон на курортах Черного моря начнется позднее обычного, со второй декады сентября, но продлится дольше — до середины октября.

Бархатный сезон характеризуется комфортной температурой воздуха и воды, которые находятся примерно на одном уровне.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов посоветовал жителям Москвы и Московской области на время отложить осенние куртки, поскольку вплоть до выходных сохранится летняя погода.

Ранее ученые предупредили, что погодные бедствия в мире резко усилятся в ближайшие десятилетия.