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В Газе освободили задержанный ранее конвой ООН

БАПОР: персонал задержанного в секторе Газа конвоя ООН освобожден

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Hatem Khaled/Reuters

Весь персонал конвоя ООН, ранее задержанного в секторе Газа, был освобожден и находится в безопасности. Об этом заявил генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини, сообщает ТАСС.

«Конвой и его сотрудники были освобождены и возвращены на базу ООН. Пока не ясно, будет ли завтра проведена кампания по борьбе с полиомиелитом на севере Газы», — сообщил Лаззарини в социальной сети.

Как отмечается, израильские военные задержали колонну ООН на севере сектора Газа накануне вечером, получив информацию о возможном нахождении в конвое подозреваемых лиц. Пресс-служба Армии обороны Израиля пояснила, что речь идет о колонне транспортных средств для ротации персонала ООН. В ООН заявили, что сотрудники организации направлялись на север для развертывания кампании по вакцинации.

До этого в ООН заявили, что расценивают действия Израиля в секторе Газа как одно из наиболее жестоких нападений на мирных жителей в современной истории и останутся на этой территории, «пока это будет возможно с человеческой точки зрения».

Ранее Россия выразила беспокойство из-за возможного прекращения работы ООН в Газе.

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