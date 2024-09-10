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В Социальном фонде рассказали, как служба в зоне СВО влияет на пенсию

Соцфонд: служба в зоне СВО учитывается в трудовой стаж в двойном размере

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Военная служба мобилизованных граждан и добровольцев в ходе специальной военной операции (СВО) засчитывается в пенсионный стаж в удвоенном размере. Об этом сообщили РИА Новости в Социальном фонде России.

«Для участников СВО предусмотрены особые условия учета военной службы, которые включают удвоение пенсионного стажа и увеличение пенсионных коэффициентов», — отметили в ведомстве.

За каждый год службы мобилизованным и добровольцам засчитывают два года стажа, а вместо стандартных 1,8 пенсионного коэффициента — 3,6 коэффициента.

Эти льготы применяются как к мобилизованным участникам, так и к военным, служащим в составе добровольческих формирований.

В июле правительственная комиссия одобрила законопроект Минтруда, который предлагает включить в стаж россиян период работы на Украине с 1991 года до начала спецоперации. Это позволит пересчитать размер пенсии 233,57 тыс. россиян.

Ранее юрист рассказал, как пенсионерам можно списать свои долги.

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