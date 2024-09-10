В Социальном фонде рассказали, как служба в зоне СВО влияет на пенсию

Военная служба мобилизованных граждан и добровольцев в ходе специальной военной операции (СВО) засчитывается в пенсионный стаж в удвоенном размере. Об этом сообщили РИА Новости в Социальном фонде России.

«Для участников СВО предусмотрены особые условия учета военной службы, которые включают удвоение пенсионного стажа и увеличение пенсионных коэффициентов», — отметили в ведомстве.

За каждый год службы мобилизованным и добровольцам засчитывают два года стажа, а вместо стандартных 1,8 пенсионного коэффициента — 3,6 коэффициента.

Эти льготы применяются как к мобилизованным участникам, так и к военным, служащим в составе добровольческих формирований.

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