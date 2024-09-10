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В Люберцах и Раменском сбили три летевших на Москву беспилотника

Собянин: в Люберцах и Раменском сбили три летевших на Москву беспилотника

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MOD Russia/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в Раменском городском округе еще два летевших на столицу беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По предварительным данным, на месте падения обломков беспилотников разрушений и пострадавших нет. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

В 02:32 мск Собянин сообщил, что в Люберецком городском округе был сбит летевший на Москву дрон.

10 сентября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силы противовоздушной обороны за час поразили над территорией региона 21 беспилотный летательный аппарат.

Днем 9 сентября системы противовоздушной обороны РФ сбили три крылатых беспилотника над Курской и Белгородской областями. Два из трех дронов уничтожили над Белгородской областью, а третий сбили над Курской.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО выявили новые способы перехвата беспилотников.

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