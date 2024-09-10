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В Люберцах сбили летевший на Москву беспилотник

Собянин: силы ПВО сбили в Люберцах летевший на Москву беспилотник

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) министерства обороны Российской Федерации сбили в городском округе Люберцы летевший на Москву беспилотный летательный аппарат. Об этом в своем Telegram-канале сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

По имеющейся предварительной информации, на месте падения обломков беспилотника разрушений и пострадавших нет.

Мэр подчеркнул, что на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

10 сентября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силы противовоздушной обороны за час поразили над территорией региона 21 беспилотный летательный аппарат.

Днем 9 сентября системы противовоздушной обороны РФ сбили три крылатых беспилотника над Курской и Белгородской областями. Два из трех дронов уничтожили над Белгородской областью, а третий сбили над Курской.

Ранее сообщалось, что российский танк «Царь-мангал» пережил более 100 ударов БПЛА, сохранив экипаж.

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